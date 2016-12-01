Пхеньян, 1 декабря, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Северной Кореи отвергает последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций против страны, сообщает 1 декабря Reuters.

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В своем заявлении министерство заявило, что будет принимать еще более решительные меры для укрепления обороноспособности страны, что санкции накладываемые ООН ограничивают суверенитет страны, поэтому недопустимы.

Санкции против КНДР накладываются за сентябрьские атомные испытания, пятые в истории страны и самые крупнейшие. Новые санкции коснутся жизненно важной статьи доходов Пхеньяна, получаемых от экспорта угля. Экспорт сократится на 60%, что приведет к потерям 700 миллионов долларов в год.