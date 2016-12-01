Иркутск, 1 декабря, 2016, 17:54 — ИА Регнум.



Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

Депутат Госдумы от Иркутской области, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Щапов, комментируя послание президента России, заявил ИА REGNUM, что «одни и те же коррупционные схемы повторяются из раза в раз».

«Система такова, что многие явно коррупционные механизмы формально законны. На встречах с избирателями мы часто с этим сталкиваемся: возбужденные по формальным признакам уголовные дела, за закрытие которых надо заплатить взятку, сомнительные отказы в получении участков под личное подсобное хозяйство, запреты на ввод в эксплуатацию зданий, которые очевидно готовы к работе. Есть и резонансные истории, как в случае с руководителем «Почты России», который назначил себе невероятные для нашей страны бонусы на формально законных основаниях. Вроде формальные правила соблюдены, а в итоге получается дикость и несправедливость на всех уровнях», — отметил депутат.

По мнению политика, совершенствуя законодательство в данной сфере, необходимо «уточнять разрешительные функции чиновников, делать их более однозначными и прозрачными, устранять любые возможности для двойных трактовок законодательных норм».

«Также необходимо уже начать совершенствовать законодательство в части контроля за расходами чиновников. Мы привыкли, что по сути наемные госменеджеры уровнем жизни не отличаются от владельцев крупного бизнеса. Это неправильно. Необходим действенный механизм контроля расходов и чиновников, и их близких родственников. Также нужен и четкий механизм расследования случаев, когда будут выявлены существенные несоответствия между реальными доходами и расходами. Наша основная цель — сделать чиновника тем, кем он и должен быть: наемным менеджером на службе у народа», — подчеркнул Щапов.

Напомним, в Генпрокуратуре РФ выявили факт незаконной выплаты генеральному директору «Почты России» Дмитрию Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. Премия была рассчитана исходя из полученной за год чистой прибыли в размере 1,2 млрд рублей. Однако по итогам прокурорской проверки установлено, что такой размер прибыли получился благодаря целевому финансированию «Почты России» из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей, что позволило перекрыть реальные убытки предприятия, превысившие за 2014 год 4 млрд рублей.

В ведомстве отмечают, что выплата чиновнику премии в размере 95,4 млн. рублей нанесла существенный вред ФГУП «Почта России». Материалы проверки переданы в Следственный комитет РФ для оценки действий двух директоров департаментов министерства, которые принимали решение о выплате премии.

Сам Страшнов считает её законной и не намерен отказываться от многомиллионного вознаграждения. По его словам, премия была начислена ему государством, а ее возможная отмена станет очень плохим прецедентом для рынка. А если кто-то считает такие законные акты неверными и некорректными, то стоит говорить об изменении системы в целом. А значит, нужно пересчитывать вознаграждения всем руководителям госкомпаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию заявил, что борьба с коррупцией — это не шоу, и требует профессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат и получит осознанную поддержку со стороны общества.