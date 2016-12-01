Москва, 1 декабря, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Издательство «Альпина Паблишер» выпускает книгу известного российского кинокритика и обозревателя ИА REGNUM Алексея Юсева «Кинополитика: Скрытые смысле современных голливудских фильмов». Эта книга повествует о взаимоотношения современного кинематографа и политики, в первую очередь, в Соединенных Штатах.

Барак Обама и Дональд Трамп

Сегодня политика глубоко проникла во все сфере человеческой жизни. Кино — не исключение. А Голливуд как один из главных мировых «станков» по производству кинолент часто использует в своих работах незаметные для непосвященного зрителя отсылок к реальным людям и событиям. Различные метафоры, шутки, тонкая политическая сатира — все это часть отношений между медиахолдингами, принадлежащих кинокомпаниям, и властью.

Кинокритик Алексей Юсев подробно рассматривает в своей книге связь между политическими процессами и кинематографом в последнее десятилетие. Так, автор «Кинополитики» раскладывает на составляющие скандальные истории создания, а потом и продвижения известных современных американских фильмов.

Издательство «Альпина Паблишер» Обложка книги Алексея Юсева «Кинополитика»

Алексей Юсев рассказал: «Вопросами взаимоотношений Голливуда с политикой США я занимаюсь с 2008 года. Тогда я публиковался в «Русском журнале» и впервые пристально наблюдал за избирательной кампанией, в результате которой президентом стал Обама. Со временем накопился определенный набор примеров предвыборной пропаганды или, другими словами, политических метафор, и решено было сделать на этом материале книгу».

Как отметил кандидат политических наук, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в предисловии к книге, «Кинополитика» — это междисциплинарное академическое исследование, написанная популярным языком. В этом исследовании поднимается объемный и интересный пласт вопросов. Евстафьев пишет, что в идеале эту книгу нужно прочитать два раза: первый, чтобы понят суть; второй, чтобы увидеть важные детали и неочевидные связи.

«Конечно, некоторые вещи, подмеченные автором, как говорится, лежат на поверхности. Например, многократные намеки на то, что «грядущим» (не «следующим», именно «грядущим») президентом США будет женщина, похожая на Хиллари Клинтон. Но есть и то, что открывается, только если ухватил «нить» книги в целом. Например, при втором прочтении несколько по-иному начинаешь смотреть на смысл персонажей второго плана в «Стариках тут не место», на эту «обволакивающую», если хотите систему персонажей, за каждым из которых оказывается социальная реальность и социальная функция», — подчеркнул кандидат политических наук.

Автор книги «Кинополитика: Скрытые смыслы современных голливудских фильмов» Алексей Юсев за протяжении уже более десяти лет занимается кинокритикой, его специализация — связь кино и политики, прежде всего в сегодняшних США. Материалы Юсева можно прочитать в каких интернет-изданиях как Киноведческие записки», «Искусство кино», «Русский журнал», REGNUM, Liberty.ru, «Рабкор», Terra-America. В этом году кинокритик выпустил свой сборник рецензий.