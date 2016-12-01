Рига, 1 декабря, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Ни один из банков Латвии не получил отличную оценку по итогам проведенной американскими экспертами проверки соответствия систем внутреннего контроля банков стандартам США в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. Об этом заявила представитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Майя Трея, сообщает LETA.

Ken Teegardin Латвийский банк

В ноябре 2016 года консультанты из США закончили независимую проверку обслуживания клиентов-нерезидентов в 12 латвийских банках. Важнейшим недочетом и недопустимым риском отдельных банков они сочли то, что их системы внутреннего контроля не обеспечивают соблюдение принципа независимости.

Из соображений конфиденциальности КРФК не сообщает, какие именно недочеты в каких банках констатированы, и в каких банках акционеры влияют на системы внутреннего контроля. Однако банкам придется полностью устранить эти недочеты.

Эксперты констатировали также недостаточный контроль за изучением хозяйственной деятельности клиентов, необоснованно упрощенную оценку рисков клиентов. Банкам необходимо еще более широкое понимание того, что является подозрительной сделкой. Банки должны выполнять требование о более полном изучении документов клиентов и усовершенствовать системы мониторинга сделок клиентов в соответствии с индивидуальной моделью риска бизнеса. Для этого нужны соответствующие ИТ-системы.

В свою очередь председатель КРФК Петерис Путниньш подчеркнул, что выводы о системах внутреннего контроля должны сделать все латвийские банки, а не только работающие в сегменте нерезидентов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе со взяточничеством в международных сделках указала Латвии на ряд недостатков, в том числе на то, что субъекты закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма, то есть кредитные учреждения, не реагировали на описанные в прессе случаи отмывания денег. В связи с этим, в 2016 году Сейм утвердил поправки к закону «О легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией может получить доступ к информации о финансовом положении многих жителей Латвии. Банки должны передать властям данные о финансовом положении жителей.

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