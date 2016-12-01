Ярославль, 1 декабря, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную думу 3 законопроекта, предполагающие перераспределение полномочий органов местного самоуправления. Речь идет о передаче на уровень региона функций по утверждению правил благоустройства, а также контролю за их исполнением. Соответствующие законопроекты размещены на сайте Ярославской облдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Правительство Ярославской области

Речь идет о функциях по утверждение правил благоустройства территорий, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения. В настоящий момент это функции местного самоуправления. В каждом муниципалитете приняты свои правила благоустройства, местные власти контролируют и их исполнение, штрафуют за нарушение правил. Также региональные власти будут определять порядок и условия размещения объектов на муниципальной и государственной земле. Вероятно, речь идет о нестационарных торговых объектах — ларьках и летних кафе, внешний вид и условия размещения которых сейчас регламентируются муниципальными нормативными актами.

В случае принятия закона правила будут разрабатываться на региональном уровне, контролировать их будет также специальный орган региональных властей. Часть полномочий по контролю предполагается возложить на созданную в сентябре указом губернатора Инспекцию административно-технического надзора Ярославской области. В частности, инспекция будет налагать штрафы за ненадлежащее состояние уличного и внутриквартального освещения, нарушение требований к содержанию зданий (кроме жилых домов), нарушения правил работы аттракционов и нарушение правил размещения объектов на муниципальной и государственной земле.

Одновременно изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях» предполагают значительное увеличение штрафов за нарушение правил благоустройства. Так нарушение требований к содержанию зданий (за исключением жилых домов), сооружений и земельных участков, на которых они расположены сейчас наказываются для юридических лиц штрафом от 10 до 30 тысяч рублей. По новому законопроекту санкции составят от 20 до 100 тысяч рублей. Более того, вводится отдельное наказание за повторное нарушение, и здесь уже максимальная сумма штрафа может составить до 250 тысяч. Таким образом максимальное наказание по этой статье для юрлиц вырастет более чем в 8 раз.

Председатель профильного комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков отказался как-либо комментировать корреспонденту ИА REGNUM внесенный проекты законов, сославшись на то, что недостаточно с ними ознакомился. Между тем рассмотреть их комитет планирует уже завтра, 2 декабря, а принять Яроблдума во всех чтениях их планирует уже в декабре. Непонятна и реакция местных властей, так как законопроект идет вразрез с политикой, которую муниципалитеты проводили до этого. Так мэрия Ярославля подготовила свои изменения в правила благоустройства, по ним в ближайшее время должны пройти публичные слушания. Если же данные полномочия перейдут на уровень региона, смысла вносить изменения уже нет, пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник в муниципалитете Ярославля.