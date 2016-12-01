Калуга, 1 декабря, 2016, 17:28 — ИА Регнум.



Zskaluga.ru На заседании сессии Законодательного собрания области.

Ключевым документом заседания сессии калужского областного парламента 1 декабря стал проект регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, принятый в первом чтении. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, в конце ноября проект бюджета прошел процедуру публичных слушаний, а также обсуждался на заседаниях комитетов.

Общий объем доходов областного бюджета в 2017 году прогнозируется в сумме 40 млрд 108 млн рублей. Общий объем расходов составит 40 млрд 842 млн рублей. На 94% они сформированы в рамках государственных и других целевых программ. Почти 62% составляют расходы социального характера — 25 млрд 197 млн рублей. Из них на образование планируется направить 9 млрд 770 млн рублей, на социальную политику — 7 млрд 876 млн рублей, на здравоохранение — 6 млрд 199 млн рублей. На дальнейшее развитие сферы дорожного хозяйства будет направлено 3 млрд 438 млн рублей. Кроме того, в 2017 году будет продолжено обеспечение жильем многодетных семей и детей-сирот, на которое планируется направить 161 млн рублей. На поддержку сельского хозяйства в 2017 году будет выделен 1 млрд. 79 млн рублей.

Депутаты также поддержали инициативу о передаче на муниципальный уровень полномочий по выплате пожилым людям компенсаций их расходов по оплате взносов на капитальный ремонт. В текущем году предоставлением выплат занималось министерство труда и социальной защиты Калужской области. Со следующего года, согласно закону, этим будут заниматься органы местного самоуправления, что сделает более оперативным и удобным для граждан процесс оформления выплат.

Напомним, что одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 70 лет, получают компенсации в размере 50% от суммы оплаты взносов за капитальный ремонт, достигшие 80 лет — в размере 100%. Семьям, состоящим только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 70 лет, предоставляется компенсация в размере 50%. Семьям, состоящим только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 80 лет — в размере 100%.

На заседании депутаты поддержали инициативу о создании нового населённого пункта в Перемышльском районе и присвоении названия «Родники» одной из деревень, расположенной на территории этого района. Жители деревни, которая официально перестала существовать в 80-е годы, обратились к местной власти с просьбой заново зарегистрировать населённый пункт. Организовав сход, жители определились с наименованием. Теперь все необходимые материалы и документы будут направлены на экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. После проведения экспертизы и получения положительного решения, материалы будут переданы в Правительство Российской Федерации для принятия соответствующего решения.