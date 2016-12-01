Ярославль, 1 декабря, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Жители Бутусовского поселка подозревают мэрию в поддержке интересов застройщика. Официальная позиция руководства города по поводу строительства жилого дома в поселке, озвученная публично, противоречит действиям представителя юридической службы мэрии в суде, рассказали корреспонденту ИА REGNUM местные жители. Они считают, что это неслучайно.

Yargid.ru Бутусовский посёлок в Ярославле

«Мы долго боролись против точечной застройки на территории Бутусовского поселка. Этот вопрос был уже практически решен. Но 30 ноября на заседании суда представительница юридической службы мэрии повела себя настолько странно, что это не может вызывать опасений», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM местный житель Михаил Козин.

В июле 2016 года застройщику — ПЖСК «Горожанин» — было отказано в продлении аренды земельного участка под застройку. По словам Михаила Козина, аргументы, приведенные мэрией в пользу этого решения, были основательными. Во-первых, на момент подачи заявления о продлении аренды шел судебный процесс по иску застройщика об отмене общественных сервитутов для прохода по участку, и, соответственно, земля находилась в состоянии суда. Во-вторых, договор аренды может быть продлен, если на участке имеется незавершенный объект капитального строительства, зарегистрированный должным образом. Такого объекта на земельном участке в Бутусовском поселке нет. Ну и, в третьих, на момент подачи заявления застройщик задолжал бюджету города уже более 1,8 млн руб. В результате МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» отказало застройщику в продлении аренды участка. Застройщик оспорил это решение в Арбитражном суде Ярославской области.

В ходе судебного заседания представительница юридической службы мэрии Ярославля, как рассказывает Михаил Козин, не сочла нужным обратиться ни к одному из перечисленных оснований для отказа, которые вполне убедили и правительство региона, и муниципалитет.

«Все три основания для отказа в продлении аренды участка самодостаточны. Но юрист мэрии почему-то не воспользовалась ни одним из них. Более того, она сказала, что мэрия не уверена в том, что правомерно отказала застройщику в продлении аренды, и оставляет этот вопрос на усмотрение суда», — сокрушается Михаил Козин.

Между тем, правительство Ярославской области в своем письме жителям Бутусовского поселка от 16 ноября действительно подтвердило, что оснований для продления договора аренды участка нет. Кроме того, в руководстве региона напомнили, что на публичных слушаниях одобрен перевод участка из общественно-деловой зоны в рекреационную территориальную зону городских парков, садов и скверов. Таким образом, здесь вообще не может вестись жилое строительство. А муниципалитет и вовсе порекомендовал застройщику освободить землю.

Очередное заседание суда по этому поводу состоится 5 декабря. Жители Бутусовского поселка уже проинформировали о своих подозрениях муниципалитет Ярославля, попросив депутатов незамедлительно вмешаться в ситуацию.

«Представители мэрии убедительно доказали депутатам, правительству области и СМИ, что продление договора аренды юридически невозможно. Принятие противоположного решения в суде, при потенциально выигрышной позиции мэрии, может создать руководству мэрии имидж руководства, не умеющего принять принципиальное решение по принципиальным вопросам», — резюмирует Михаил Козин.

В связи с этим нельзя не вспомнить, что и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов, озвучивая свои планы на предстоящую деятельность, заявил, что точечной застройки в городе больше не будет. Насколько глава города способен отвечать за свои слова — покажет время.