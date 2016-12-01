Чебоксары, 1 декабря, 2016, 17:15 — ИА Регнум. На Волге «одним из острейших вопросов» является экологическое состояние Чебоксарского водохранилища. Некоторые эксперты считают его самым грязным в стране, в результате здесь треть территории — это мелководья, берега подтапливаются из-за работы водохранилища на непроектной отметке. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чебоксарской ГЭС, комментируя поручение президента России Владимира Путина о подготовке программы сбережения уникальных природных символов России, в числе которых была названа Волга.

ИА REGNUM Волга в августе

Чувашские энергетики подчёркивают, что «одним из острейших вопросов более 35 лет остается экологическое состояние Чебоксарского водохранилища, которое эксплуатируется на пониженной отметке 63 м вместо проектной 68 м». Об этом говорит и ряд проведённых исследований. В частности, по оценке директора Института водных проблем, члена-корреспондента Российской академии наук Виктора Данилова-Данильяна, «в настоящий момент такое серьезное гидротехническое сооружение является самым грязным в Российской Федерации». По данным эксперта, здесь более 30% мелководий, «которые гниют», происходит подтопление берегов из-за недостроенных или неработающих в непроектном режиме защит. Усугубляют ситуацию неочищенные стоки, попадающие в Чебоксарское водохранилище.

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«Нет никакого способа исправить экологическую ситуацию на Чебоксарском водохранилище, кроме его подъема до нормального проектного уровня 68 м», — подчеркивает Данилов-Данильян. По расчётам, в этом случае доля мелководий уменьшится в 1,5 раза и достигнет нормативных значений — 20%. Появится дополнительный запас воды в 5 куб. км, в том числе и для обводнения уникального природного образования юга России — Волго-Ахтубинской поймы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2017 год объявлен годом экологии, в связи с чем Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. «По всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых пунктов — недавно об этом говорили с активистами Общероссийского народного фронта», — подчеркнул Путин. По его словам, это проблема не только крупных городов, но и сёл, посёлков.

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Напомним, сегодня, 1 декабря президент России Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному собранию, в котором обозначил основные достижения во внутренней и внешней политике, экономическом и социальном положении государства, а также определил дальнейшие перспективы развития. Анонсируя послание, Кремль заявлял, что оно станет «особенным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трёх субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. На протяжении более 30 лет проблемным остаётся вопрос подъёма уровня воды до 68-й отметки. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.