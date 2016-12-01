Более 40% граждан РФ недовольны качеством услуг ЖКХ: опрос
Москва, 1 декабря, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Жители России недовольны качеством предоставляемых ЖКХ услуг. Так, неудовлетворительно оценил услуги ЖКХ каждый восьмой опрошенный (12%). Более четверти респондентов (29%) назвали качество услуг коммунального хозяйства посредственным. Хорошо и отлично качество сервиса коммунальных служб оценили 59% респондентов. Таким образом, средний оценочный балл оказался равен 3,6 из возможных пяти. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».
Самая низкая средняя оценка качеству услуг коммунальных служб была выставлена респондентами, проживающими в крупных городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек — 2,7 балла. Среди участников опроса из этого типа городов более трети (36%) остались неудовлетворенны качеством сервиса, 42% поставили удовлетворительный балл, а на «хорошо и отлично» качество коммунальных услуг оценил лишь каждый пятый (22%) опрошенный.
Зато в миллионниках и малых городах с населением менее 100 тысяч человек доля респондентов, удовлетворенных качеством услуг ЖКХ, несколько выше, чем в среднем по выборке. А количество неудовлетворительных оценок, соответственно, ниже.
Претензий в адрес коммунальных служб недовольные респонденты высказали много. В первую очередь, более четверти респондентов (27%) объяснили свое недовольство и, соответственно, низкие оценки качеству сервиса в системе ЖКХ общей низкой квалификацией сотрудников.
На низкое качество товаров и услуг в системе ЖКХ пожаловались 24% опрошенных. На хамство и грубость сотрудников сферы ЖКХ посетовали 20% респондентов.
18% опрошенных отметили неудобный график работы коммунальных служб. Еще 16% респондентов высказали замечания из-за больших очередей и долгого ожидания. Таковы основные претензии россиян к качеству коммунального сервиса.
Остальные жалобы собрали значимо меньшее число голосов. Среди них, тем не менее, можно назвать неудобное расположение офисов служб ЖКХ (10%), обман со стороны персонала (10%), неопрятный вид сотрудников (8%), непонятная система скидок или их отсутствие (6%), навязывание товаров и услуг (4%), неудобная система оплаты (2%).
Во всероссийском опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.