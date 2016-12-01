Москва, 1 декабря, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Жители России недовольны качеством предоставляемых ЖКХ услуг. Так, неудовлетворительно оценил услуги ЖКХ каждый восьмой опрошенный (12%). Более четверти респондентов (29%) назвали качество услуг коммунального хозяйства посредственным. Хорошо и отлично качество сервиса коммунальных служб оценили 59% респондентов. Таким образом, средний оценочный балл оказался равен 3,6 из возможных пяти. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Самая низкая средняя оценка качеству услуг коммунальных служб была выставлена респондентами, проживающими в крупных городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек — 2,7 балла. Среди участников опроса из этого типа городов более трети (36%) остались неудовлетворенны качеством сервиса, 42% поставили удовлетворительный балл, а на «хорошо и отлично» качество коммунальных услуг оценил лишь каждый пятый (22%) опрошенный.

Зато в миллионниках и малых городах с населением менее 100 тысяч человек доля респондентов, удовлетворенных качеством услуг ЖКХ, несколько выше, чем в среднем по выборке. А количество неудовлетворительных оценок, соответственно, ниже.

Претензий в адрес коммунальных служб недовольные респонденты высказали много. В первую очередь, более четверти респондентов (27%) объяснили свое недовольство и, соответственно, низкие оценки качеству сервиса в системе ЖКХ общей низкой квалификацией сотрудников.

На низкое качество товаров и услуг в системе ЖКХ пожаловались 24% опрошенных. На хамство и грубость сотрудников сферы ЖКХ посетовали 20% респондентов.

18% опрошенных отметили неудобный график работы коммунальных служб. Еще 16% респондентов высказали замечания из-за больших очередей и долгого ожидания. Таковы основные претензии россиян к качеству коммунального сервиса.

Остальные жалобы собрали значимо меньшее число голосов. Среди них, тем не менее, можно назвать неудобное расположение офисов служб ЖКХ (10%), обман со стороны персонала (10%), неопрятный вид сотрудников (8%), непонятная система скидок или их отсутствие (6%), навязывание товаров и услуг (4%), неудобная система оплаты (2%).

Во всероссийском опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.