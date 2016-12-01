Самара, 1 декабря, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Наибольшее число дел по статье 15.25 КоАП РФ пришлось на допущенные резидентами нарушения требований по репатриации денежных средств на общую сумму около 109,93 млн рублей при осуществлении внешнеторговой деятельности. Выявлены 6 фактов с признаками преступлений, предусмотренными статьей 193 УК РФ по невозвращению валютной выручки и 193.1 УК РФ совершение валютных операций по поддельным документам. Общая сумма невозвращенных денежных средств по выявленным нарушениям составила 1,57 млрд рублей. Такую информацию предоставил и. о. заместителя начальника Самарской таможни Никита Пронин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

По словам Никиты Пронина, раннее распространенные схемы вывода валютных средств по фиктивным договорам и контрактам по поставке товаров, более не актуальны. Теперь нарушители валютного законодательства прибегают к более изощренным схемам, когда деньги выводятся по договорам оказания каких-либо услуг, на разработку программного обеспечения, или на разработки строительной документации.

Он пояснил, что по данным контрактам информация не входит в поле зрения таможенных органов, поэтому чтобы работать на опережение, выявлять данные нарушения эффективней нужно тесное взаимодействие с правоохранительными органами.

Никита Пронин подчеркнул, что незаконный вывод капитала за границу наносит большой ущерб экономической безопасности России. За 9 месяцев 2016 года проведено 32 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации, в результате которых возбуждено 33 дела об административных правонарушениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за январь-октябрь 2016 года Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет — 17 млрд 809 млн. 437 тыс. рублей. Импортная составляющая — 17 млрд 266 млн 957 тыс. рублей, а экспортная — 350 млн 94 тыс. рублей.