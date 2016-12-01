Ташкент, 1 декабря, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Компания «Ростсельмаш» и акционерное общество (АО) «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» договорились об организации сборочного производства кормоуборочных комбайнов и другой техники, сообщает агентство «Фергана».

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Как сообщает издание, в этих целях директор «Чирчиксельмаша» Асадулла Сайдуллаев посетил производственные площадки «Ростсельмаша», расположенные в Ростове-на-Дону, где обсудил с руководством компании детали будущего сотрудничества.

«На Ростсельмаш мы определили перечень необходимой для нас и подходящей для условий Узбекистана техники. В первую очередь, это оборудование для почвообработки, химзащиты посевов, прорабатываем вопрос по кормозаготовительным машинам», — отметил Сайдуллаев.

По его словам, на первом этапе совместное предприятие будет осуществлять сборочное производство «с постепенным повышением уровня локализации».

«В настоящее время идет процесс согласования необходимой документации и поэтапная проработка проекта. По планам, первая продукция совместного производства должна поступить в хозяйства Узбекистана уже к полевым работам весны 2017 года», — говорится в публикации.

АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» создан 2 октября 2014 года постановлением президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и финансовому оздоровлению предприятий сельскохозяйственного машиностроения».