Москва, 1 декабря, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Жители России не слишком удовлетворены качеством сервиса на транспорте и в соответствующей инфраструктуре. Так, работа касс по продаже билетов на самолеты, поезда и автобусы была в среднем оценена на 3,9 балла из пяти возможных. А качество обслуживания на общественном транспорте получило оценку в 3,8 балла. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Romir.ru Оценка качества обслуживания в общественном транспорте, а также в кассах по продаже авиа, железнодорожных и автобусных билетов

Каждый десятый опрошенный (9%) называл качество услуг общественного транспорта низким или очень низким. И более трети (37%) респондентов оценивают их на «троечку». Хорошие и отличные отзывы общественные трамваи, автобусы, троллейбусы и метро получили от 63% опрошенных.

С качеством обслуживания в транспортных билетных кассах дела обстоят не намного лучше. Отличных и хороших оценок было получено 67% при средних 30% и неудовлетворительных 3%.

Основные претензии респондентов к качеству обслуживания на общественном транспорте сводятся к хамству и грубости персонала — об этом заявил каждый четвертый респондент (24%) из числа оставшихся неудовлетворенных сервисом.

Каждый пятый респондент (19%) пожаловался на большое количество народа в транспорте, что говорит о его недостаточном количестве как минимум в часы пик.

На грязь в общественном транспорте пожаловались 15% респондентов, выставивших низкие оценки качеству обслуживания. Еще 13% опрошенных отметили неопрятный внешний вид сотрудников, а 12% — назвали время работы общественного транспорта неудобным.

Что же касается качества обслуживания в билетных кассах, то здесь проблемой номер один были названы большие очереди — 57%. Причем в 100% случаев подобные замечания высказали респонденты 18−24 лет, которые к очередям не привыкли.

Каждый третий (33%) респондент отметил непонятную систему скидок или полное их отсутствие в билетных кассах. 17% опрошенных пожаловались на неудобное расположение билетных касс.

Во всероссийском опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.