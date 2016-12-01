Ярославль, 1 декабря, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля намерена направить 35 млн рублей на обновление подвижного состава городских транспортных предприятий. Однако этого хватит лишь на первоначальный взнос по лизинговым контрактам, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете города.

ИА REGNUM Общественный транспорт в Ярославле

В настоящее время эти средства заложены соответствующей поправкой в проект бюджета на 2017 год. Директор департамента финансов Андрей Данц сказал, что деньги предназначены на закупку 10 новых автобусов. Члены комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике выразили недоумение, почему речь идет только об автотранспорте.

«Эта поправка касается только ПАТП-1 или всех городских предприятий? Меня всегда это смущает. У нас выступает мэр — звучит только автобус. Про амортизацию говорят — опять автобус. Про «Горэлектротранс» информация всегда или неточная, или неверная. Я хочу четко понимать, кому эти средства предназначены. Все-таки у нас предприятий два, и не факт, что ПАТП-1 финансовые средства важнее и нужнее, чем «Горэлектротрансу», — отметил депутат Валерий Байло.

Он также подчеркнул, что, выделяя транспортным предприятиям средства на обновление подвижного состава, мэрия не прописывает дальнейших перспектив расчетов с поставщиками — ведь сумма поправки невелика, а потому транспорт будет приобретаться в лизинг.

«Эти 35 миллионов — первоначальный взнос. А что дальше будет с лизинговыми платежами, которые надо будет выплачивать? Где эти средства будут учитываться, или предприятия сами должны будут расплачиваться? Я пока не вижу средств на дальнейшие шаги в бюджете города Ярославля», — подчеркнул Валерий Байло.

Директор департамента финансов мэрии Андрей Данц конкретного ответа на этот вопрос не дал, однако заверил, что все будет в порядке.

«Как и всегда — будет порядок в пределах узаконенных средств, выделяемых из бюджета, и будет идти работа со всеми производственными участниками», — сказал Данц.