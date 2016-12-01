Копенгаген, 1 декабря, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Датская народная партия рассматривает возможность проведения референдума, который бы позволил Дании выйти из ЕС. Как пишет издание The Local, об этом заявили лидеры датских правых на встрече с идеологом Brexit Найджелом Фараджем в Копенгагене.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По словам Сёрена Эсперсена, курирующего внешнеполитическую повестку партии, процесс выхода Великобритании из ЕС покажет, будут ли датские правые добиваться такой возможности для своей страны. Пока же, отметил Эсперсен, Дания должна полностью поддерживать Великобританию в переговорах с Евросоюзом, и Лондон не должен быть «наказан за то, что сделал».

Выступая в Копенгагене, Найджел Фарадж заявил, что Дании стоит последовать примеру Великобритании. При этом, как подчеркнул он, встреча с датскими евроскептиками состоялась не для того, чтобы «написать манифест», а чтобы обсудить, что у них есть общего.

Как сообщало ИА REGNUM, после британского референдума о выходе из Евросоюза Найджел Фарадж заявил, что следующими примеру Великобритании последуют Швеция, Дания и Нидерланды. По его мнению, у этих стран есть все необходимые предпосылки, чтобы отказаться от европейской интеграционной модели развития.