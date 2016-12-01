Рига, 1 декабря, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, обращаясь сегодня, 1 декабря, к депутатам Сейма, призвал работать над улучшением среды для предпринимательства и предложил рассмотреть возможность разрешить предпринимателям платить налоги также в другой валюте, сообщает портал Rus.delfi.lv.

ИА REGNUM
Рубли

Кучинскис заявил, что не видит в этом никаких проблем и привел в пример хельсинский супермаркет Stockmann, где покупатели могут рассчитываться наличными даже в российских рублях. В выигрыше оказываются покупатель, предприниматель и государство, а значит, и его жители. «Нам следует подумать и об этом направлении», — считает глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению экспертов, в Латвии из-за сокращения населения повышение налогов неизбежно. Об этом также свидетельствует исследование, опубликованное в «Годовом обзоре латвийского бизнеса 2016»: «Количество жителей, т. е. нынешних и будущих налогоплательщиков продолжает сокращаться. Тем не менее, для поддержания страны с ее инфраструктурой, дорогами, школами, больницами и т. д. финансирование должно не сокращаться пропорционально численности населения, а увеличиваться, чтобы компенсировать инфляцию и удовлетворить растущий спрос на качественные государственные услуги», — отмечают авторы исследования. Также авторы указывают, что для выполнения этих условий, с каждого жителя страны в будущем необходимо взимать больше налогов, чем до сих пор.