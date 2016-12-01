Рига, 1 декабря, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, обращаясь сегодня, 1 декабря, к депутатам Сейма, призвал работать над улучшением среды для предпринимательства и предложил рассмотреть возможность разрешить предпринимателям платить налоги также в другой валюте, сообщает портал Rus.delfi.lv.

ИА REGNUM Рубли

Кучинскис заявил, что не видит в этом никаких проблем и привел в пример хельсинский супермаркет Stockmann, где покупатели могут рассчитываться наличными даже в российских рублях. В выигрыше оказываются покупатель, предприниматель и государство, а значит, и его жители. «Нам следует подумать и об этом направлении», — считает глава правительства.