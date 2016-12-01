Москва, 1 декабря, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Для того, чтобы российская IT-отрасль стала драйвером российской экономики, в стране должно быть больше высокотехнологичных компаний и их продукты должны пользоваться спросом во всем мире. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал, комментируя послание президента Федеральному собранию.

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«Россия делает успехи в IT — индустрии, у нас есть такие высокотехнологичные компании, как Лаборатория Касперского, Яндекс и Мail.ru. Но для того, чтобы IT — индустрия стала драйвером российской экономики, этих компаний должно стать намного больше, и они должны создавать продукты, которые бы пользовались спросом во всем мире», — считает эксперт.

Пока что центром притяжения для создания стартапов в IT — индустрии остается «Силиконовая долина», констатирует Сигал. «Cамые дорогие компании находятся именно там, поэтому России предстоят серьезные шаги по улучшению инвестиционного климата, чтобы приток в сферу инноваций исчислялся десятками миллиардов долларов. Без серьезных структурных реформ экономика будет носить сырьевой характер. За последние 30 лет структура российской экономики глобально не поменялась — она так же опирается на природные ресурсы», — отмечает Сигал.

Президент РФ в ходе ежегодного послания Федеральному собранию назвал самой быстрой по темпам роста отраслью российской экономики сферу IT. По мнению президента, если несколько лет назад доля IT в экспорте была равна нулю, то сейчас эта доля составила 7 млрд долларов. В такой отдаче «существенную роль» сыграли налоговые льготы, отметил глава государства.