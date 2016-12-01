Калуга, 1 декабря, 2016, 16:21 — ИА Регнум.



Zskaluga.ru Начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер встретился с депутатами

День Московской железной дороги состоялся сегодня, 1 декабря в Калуге, в рамках заседания областного парламента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, с депутатми встретился начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер.

В своем выступлении перед парламентариями он рассказал об актуальных вопросах взаимодействия МЖД и руководства региона, а также озвучил ряд проблем, стоящих перед железнодорожной отраслью, требующих совместного решения.

В частности, начальник МЖД подчеркнул, что калужский регион является одним из наиболее активно развивающихся в промышленном и транспортном направлении. Для железнодорожников это выражается в растущих объемах перевозок.

По словам Владимира Молдавера, важнейшим аспектом сотрудничества Московской железной дороги с Калужской областью является реализация совместных инвестиционных проектов. В качестве примера он привел проект реконструкции станции Перспективная для обслуживания завода компании «Фольксваген Групп Рус», реализованный в 2009 году. Также Молдавер отметил, что Калужская область приняла участие в создании транспортного коридора «Шелковый путь Евразии». 5 февраля 2016 годана станцию Ворсино прибыл первый контейнерный поезд из Китая.

Остановился Владимир Молдавер и на вопросах пассажирских перевозок. По его словам, на долю Московской железной дороги приходится более половины пригородных перевозок всей сети. Ежесуточно на железной дороге курсирует почти 3 тысячи пригородных поездов, в которых перевозится более 1,6 млн пригородных пассажиров. Из общего количества субъектов Российской Федерации, кроме Мосузла, на долю Калужской области приходится более 21% перевезенных пассажиров.

Являясь крупнейшим налогоплательщиком в регионе, за период с 2010 года по 2015 год компания РЖД перечислила в региональный и местные бюджеты почти 2 млрд рублей.

«Принимая во внимание дальнейшие перспективы сотрудничества, хотел бы обратиться к депутатам с предложением внести изменения в региональное законодательство в части установления льгот по налогам на имущество и прибыль в отношении модернизированных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожного транспорта, а также снижения ставок налога на имущество в отношении железнодорожных путей общего пользования», — предложил Владимир Молдавер. Он подчеркнул, что высвобождающиеся средства будут являться дополнительным источником финансирования при реализации программ строительства объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры на территории Калужской области.

Депутаты задали руководителю МЖД актуальные для жителей региона вопросы. В частности, депутат Полина Клочинова обозначила вопрос строительства безопасного пешеходного моста на станции Балабаново. Аналогичную проблему в отношении железнодорожной станции Льва Толстого поднял депутат Александр Бушин. Также прозвучали вопросы, касающиеся ремонта платформы на станции Калуга 1 и социальной поддержки сотрудников железной дороги.

Владимир Молдавер подробно ответил на вопросы парламентариев, уточнив что, все эти проблемы предстоит решать железнодорожникам вместе с областной и муниципальной властью.