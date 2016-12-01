Москва, 1 декабря, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Москва очень рассчитывает на то, что внутриполитические события в Абхазии будут находиться под контролем. Об этом 1 декабря в ходе встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видим, конечно, что в Абхазии происходят непростые внутриполитические события. Должен сразу сказать, что это, разумеется, нормальное явление для любого общества, для любой страны. Но мы очень рассчитываем на то, что ситуация будет находиться под контролем, не будет выходить за рамки правового поля. В противном случае достаточно сложно осуществлять наши планы экономического взаимодействия. Естественно, когда происходит какая-то внутренняя серьезная раскачка, то там уже не до дорог, не до больниц и не до школ», — сказал Путин.

Он рассказал о формировании двумя странами пакета инвестиционных проектов на сумму более 9 млрд рублей: «По инвестиционному направлению у нас сформирован пакет свыше, чем на девять с лишним миллиардов рублей. На 700 с лишним миллионов уже проекты одобрены».

Путин подчеркнул необходимость тщательной проработки деталей для реального претворения в жизнь данных проектов: «Мы очень рассчитываем, что так и будет».

Глава государства подчеркнул, что взаимоотношения России и Абхазии — «поистине уникальные и братские». Он напомнил о более чем 100 соглашениях в договорно-правовой базе двух стран, и еще 30, которые находятся в стадии проработки.

Путин напомнил и о сотрудничестве в военной сфере и подчеркнул, что Абхазия ратифицировала соглашение, а Россия уже закончила соответствующие внутриполитические процедуры.