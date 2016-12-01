Ашхабад, 1 декабря, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В ходе 27-й сессии конференции по Энергетической хартии, состоявшейся в столице Японии, Туркмения была объявлена председателем этой международной организации на 2017 год. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил портал «Turkmenistan.ru».

Флаг Туркмении

По словам генерального секретаря Энергетической хартии Урбана Руснака, Туркмения стремится к укреплению глобальной энергетической безопасности, поскольку обладает одним из крупнейших в мире энергетическим потенциалом.

«Председательство Туркмении даст импульс взаимовыгодному сотрудничеству и будет способствовать налаживанию глобального диалога и достижению поставленных целей в плане консолидации усилий, направленных на выработку новых подходов к вопросам обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития», — считает он.

Как отмечает туркменское госагентство «Turkmenistanyn Dowlet habarlar agentligi», в период председательствования в Энергетической хартии, Туркмения намерена уделить особое внимание вопросам переработки углеводородного сырья и использования возобновляемых источников энергии, безопасному транзиту энергоносителей, экологии, а также привлечению инвестиций и новых участников в состав этой международной организации.

Справка ИА REGNUM : Энергетическая хартия (также Европейская энергетическая хартия) — политическая декларация, описывающая механизм энергетического сотрудничества между государствами Евразийского континента. Данный документ уже одобрили свыше 60 стран Европы и Азии, в числе которых все республики, ранее входившие в состав СССР. Отметим, что Россия подписала Энергетическую хартию в 1994 году, но отказалась ее ратифицировать по причине неурегулированности ряда принципиальных вопросов, касающихся транзита российского газа в Европейский союз.