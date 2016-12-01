Рига, 1 декабря, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Кабинет министров Латвии одобрил выделение 40 тысяч евро, необходимых Бюро по защите Конституции для систематизации и оцифровки архивов КГБ Латвийской ССР, сообщает LETA.

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Деньги будут выделены из статьи госбюджета, рассчитанной на финансирование неотложных мероприятий. Планируется, что оцифровывание архива КГБ будет закончено через полгода.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре 2015 года заместитель председателя комиссии по изучению деятельности КГБ в Латвии Кристине Яриновска заявила, что имеющихся в распоряжении латвийской стороны архивных документов органов госбезопасности ЛССР со временем становится все меньше, так как они «имеют свойство пропадать». Так, в 2014 году большое количество архивных записей было уничтожено руководством Колледжа Госполиции.

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