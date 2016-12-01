Смоленск, 1 декабря, 2016, 16:01 — ИА Регнум. 4,3% составила инфляция на территории Смоленской области за 11 месяцев 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 декабря в Смоленскстате. Для сравнения — за январь-ноябрь прошлого года рост цен составил 10,7%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

В меньшей степени — на 2,8% — выросли цены на продовольственные товары, в большей — на непродовольственные товары и услуги — 5,5 и 5,7% соответственно.

За ноябрь инфляция в регионе составила 0,6% — как и в ноябре 2015 года. Продовольствие в ноябре подорожало на 0,7%. Больше всего подорожали овощи: свежие огурцы в ноябре подорожали на 35,9%, помидоры — на 15,9%. В то же время на 21,7% снизились цены на апельсины, лимоны подешевели на 24%.

Отмечен рост цен также на печень говяжью на 1,6%, куриные окорочка — на 1,8%, пельмени и колбасу вареную — на 2,1%, кур охлаждённых и мороженых — на 3,3%, на рыбу живую и охлажденную — на 1,3%, сыр вырос в цене на 1,8%, масло сливочное — на 5,8%. Мука пшеничная подорожала на 1,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,7%. Цены на яйца выросли на 3,1%, на сахар — снизились на 6,5%.

Цены на непродовольственные товары за ноябрь выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%. На рынке моторного топлива цены автомобильного бензина марки АИ-92 выросли на 0,1%, цены на бензин марки АИ-95 остались на уровне предыдущего месяца. Цены газового моторного топлива выросли за месяц на 2,4%, дизельного топлива — на 1,3%.

Отметим, что в других регионах Центрального федерального округа в январе — ноябре был зафиксирован следующий уровень инфляции: Белгородская область — 103,9%, Владимирская — 104,4%, Тверская — 104,6%, Калужская, и Воронежская области — 105,0%, Рязанская — 105,1%, Тульская и Ярославская — 105,3%, Курская — 105,5%, Костромская — 105,6%, Брянская и Ивановская области — 105,7%.