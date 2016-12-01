Аддис-Абеба, 1 декабря, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Власти Эфиопии задержали лидера оппозиционного «Народного Конгресса Оромо» Мерера Гудина, когда тот вернулся из Брюсселя, сообщает 1 декабря Reuters.

Idea.ru Задержание преступника

«Гудина прибыл в Аддис-Абебу утром 30 ноября. Он вернулся из Брюсселя, где встречался с членами Европарламента», — сказал Гебру Гебремариам (Gebru Gebremariam).

«Полиция арестовала его дома вечером в тот же день. Причины его ареста нам неизвестны», — добавил Гебремариам.

Официальные представители Эфиопии заявили, что Гудина установил связь с террористическими группировками.

Напомним, более 500 человек погибли во время акций протеста, начиная с прошлого года. Акции протеста прекратились после того, как в октябре 2016 года в стране был введен режим чрезвычайного положения.