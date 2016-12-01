Чебоксары, 1 декабря, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина чувашские эксперты считают «всеобъемлющим и широкоформатным», выделяя в качестве особенностей «мощный акцент на том, что мы должны дорожить человеком» и структурной реформе экономики. При этом наблюдатели особо отмечают не только само послание, но и особенную расстановку в зале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru, пресс-служба Кремля Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию

Депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев («Справедливая Россия») отмечает, что послание президента «было очень всеобъемлющим, очень широкоформатным, охватывающим широкий спектр вопросов и задач, которые сегодня стоят перед страной». Более того, «были обозначены даже сроки решения задач по конкретным направлениям, что говорит о рабочем характере послания, его предметности, отсутствии декларативности». Говоря об особенности нынешнего послания, депутат выделил ряд «фундаментальных аспектов».

«Был сделан очень мощный акцент на том, что мы должны дорожить человеком. Делать всё для того, чтобы каждый человек мог развиваться», — сказал Олег Николаев, выделив в этом контексте важность развития гражданского общества. Кроме того, на это должно быть нацелено развитие медицины, образования, культуры, информационных технологий и ряда других ключевых направлений.

Справоросс также акцентировал внимание на озвученную президентом «структурную реформу экономики», что важно — с указанием сроков исполнения. «Это касается в том числе изменения налогового кодекса, — подчеркнул Олег Николаев. — Причём в ходе дискуссий многие воспринимают его изменение как повышение налогового бремени. На самом деле — и в ходе текущей дискуссии это очевидно — что есть возможность его изменения таким образом, что налоговое бремя даже слегка снизится — путём переноса центра тяжести. Самое главное, что именно за счёт такого подхода можно резко нарастить темпы инвестиций, что особенно важно на сегодняшний день. Прежде всего, потому, что это основной инструмент так называемого экономического роста. С другой стороны, это очень необходимо, потому что сегодня износ основных фондов перевалил за 50%». Также он отметил важность гибкости финансовых инструментов, которые должны целевым образом решать поставленные задачи.

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«Естественно, президент очень чётко обозначил позиционирование России в геополитическом плане. Понятно, главная задача здесь — защищать интересы страны, развивать гражданское общество и что ценен каждый человек», — говорит Олег Николаев.

Комментируя призыв Владимира Путина не превращать борьбу с коррупцией в шоу, справоросс высказал мнение, что упрёк в адрес силовиков может быть связан с тем, что правоохранительные органы «из некого одного дела пытаются устроить бурную деятельность». «При этом мы видим, что наказания для чиновников нередко несоизмеримы с совершенным преступлением, а порой бывают диаметрально противоположными степени тяжести преступления. Думаю, президент из этого исходил: не надо делать шоу борьбы, а надо делать реальную работу. И обязательно должно быть наказание. И это наказание должно быть адекватно тому деянию, которое совершено», — сказал Олег Николаев.

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Член чувашского отделения Общероссийского народного фронта, лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что послание было традиционным в части охвата всех ключевых проблем страны, начиная с внешнеполитической ситуации и экономики до отдельных отраслевых вопросов. «Лично для себя особо выделил поручение в адрес ОНФ взять в регионах контроль за благоустройством — как в части расходования средств, так и самого процесса», — сказал политик.

Владислав Солдатов признался, что в этом году его сильно удивила атмосфера в зале, но ещё более — рассадка приглашённых. «На первом выделенном ряду, чуть ли не напротив президента, сидел экс-президент Чувашии, ныне первый заместитель вице-спикера Совета Федерации Николай Федоров. На этом же ряду сидели Медведев, Матвиенков, Вайно, Володин, патриарх. Удивительно, что там, на коротком расстоянии от президента, оказался Федоров. В политике случайностей нет — все мы помним знаменитое ельцинское «не так сели»… Это может говорить о том, что его отнесли к ближайшему пулу, окружению Путина. Видимо, Федоров нарастил весовую категорию и вошёл в категорию политических тяжеловесов. Или, может, какие-то виды на него имеют», — предполагает Владислав Солдатов.

Политик также отметил отсутствие «торжественности и эмоциональной кульминационности». «Нам обещали «особенность», мы ожидали вдохновенный порыв, но не было ни торжественности, ни эмоциональной кульминационности, — считает Солдатов. — Было рабочее совещание с комментариями, поручениями и напряжёнными лицами в зале, даже несколько мрачными. К концу российская элита выдохнула: «Пронесло!». Но, может, это ожидание отложенное? Наш президент любит преподносить сюрпризы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 1 декабря президент России Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному собранию, в котором обозначил основные достижения во внутренней и внешней политике, экономическом и социальном положении государства, а также определил дальнейшие перспективы развития. Анонсируя послание, Кремль заявлял, что оно станет «особенным».