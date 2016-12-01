Анкара, 1 декабря, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Щит Евфрата» в Сирии нацелена на уничтожение террористических структур, а не конкретного человека или страны. С таким заявлением глава турецкого государства выступил в Анкаре перед представителями глав регионов, пишет газета Hurriyet.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Целью операции «Щит Евфрата» не является какая-либо страна или человек, она направлена только против террористических организаций. Пусть в этом никто не сомневается и не пытается найти иной смысл», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент заверил, что турецкие военные, участвующие в «Щите Евфрата», не собираются отступать: они продолжат войну с террористами и без поддержки. Турция не позволит террористам группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрепиться у турецкой границы.

Напомним, Эрдоган, публично выступая в Стамбуле, заявил, что в Сирию турецкие вооружённые силы вошли с целью отстранить от власти президента САР Башара Асада. При этом сирийского президента Эрдоган назвал тираном.

«Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор», — сказал Эрдоган в Стамбуле.

Как позже заявили в МИД России, это заявление наделало много шума. 1 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом состоялись телефонные переговоры: турецкий президент объяснил российскому коллеге, что он имел в виду.

«Могу только сказать, что вчера состоялся телефонный разговор нашего президента и Эрдогана, и эта тема затрагивалась», — сказал он.