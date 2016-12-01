Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2016, 15:42 — ИА Регнум.

От 300 до 4 тысяч рублей стоят билеты на предстоящий матч 17-го тура РФПЛ, VIP-места обойдутся в 10 тыс. рублей. Матч между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в донской столице 3 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 1 декабря.

Vk.com/fcrostov «Ростов»-«Зенит»

Ранее футбольный клуб «Ростов» планировал перенести игру на весну 2017 года, согласие питерская команда дала. Отказом ответили в РФПЛ.

«Лига проанализировала обращение клубов. Юристы дали оценку соответствия обстоятельств статье 6 Регламента чемпионата. По действующей редакции мы не видим возможности перенести матч на февраль. В регламенте следующего сезона мы, возможно, отразим новую модель переносов, идя навстречу участникам еврокубков и при согласии обоих участников матча РФПЛ», — цитирует «Спорт-экспресс» главу РФПЛ Сергея Прядкина.

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Каким составом желто-синие выйдут играть с «Зенитом», сейчас решает тренерский штаб клуба. Вероятнее всего, «Ростов» проведет ротацию, как это было в Екатеринбурге накануне. Донская дружина вторым составом проиграла «Уралу» со счетом 0:1. Но впереди важный матч Лиги чемпионов УЕФА. «Ростов» 6 декабря сыграет в Нидерландах с местным ПСМ в рамках группового этапа турнира. Встреча решит, продолжит ли ростовская команда путь в Лиге Европы УЕФА. Для этого с голландцами надо сыграть вничью или выиграть встречу.

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