Москва, 1 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. На российском рынке девять автопроизводителей повысили цены на продукцию в минувшем месяце. Об этом свидетельствуют результаты исследование цен новых легковых автомобилей, проведённое аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Avtoed.com Стоянка новых автомобилей

Изменение цен произошло во второй половине месяца. Один из подорожавших брендов — Mercedes-Benz: цены выросли практически на все модели во всех комплектациях, рост составил от 0,4% до 13,4%.

Также приводится статистика по узбекскому Ravon: цены выросли на седан Gentra (рост на 1,4 — 12,5%), на седан Nexia (1,8 — 14,3%) и хэтчбек R2 (5,9 — 14,7%). Этот производитель продаёт и новую модель — седан R4, оснащённый двигателем 1,5 л (106 л.с.). Цена этой машины — от 499 000 до 619 000 рублей.

Ещё одна подорожавшая марка — американский Ford. Подорожал кроссовер Kuga (комплектация Trend — на 1,4%). Повысил цены и корейский Hyundai — на кроссовер Creta (подорожал на 0,4 — 0,6%, исключение — комплектация Start).

Поднял цену и другой корейский производитель — KIA: подорожали седан Optima (на 1,1 — 1,8%) и кроссовер Sportage (на 0,7 — 1,2%).

«Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний», — комментирует результаты агентство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские покупатели автомобилей потратили с начала года 1,17 трлн рублей на приобретение новых машин. Исследование проводилось по итогам минувших десяти месяцев.