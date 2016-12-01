Рязань, 1 декабря, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Бюджет Рязани на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов прошел общественные слушания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Рязанской городской думы, в 2017 году расходы бюджета должны составить 7,968 млрд рублей. Доходы казны пока запланированы в размере 7,925 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2017 году планируется в размере 43 млн рублей.

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Как сообщили в пресс-службе, большую часть расходов составят расходы на социальную сферу. По соответствующим статьям планируется потратить 75,6% всех денег. Примерно такие же показатели будут и в последующие годы. Так, в 2017 году на строительство школы в микрорайоне ДПР-5 выделят еще 12,5 млн рублей. Также деньги пойдут на проектно-изыскательные работы на строительство школы в Кальном, гимназии в микрорайоне Горроша и детской школы искусств в Недостоево. Всего на эти цели выделено 5,4 млн рублей.

Планируется, что после того, как документ обсудят на заседании профильного комитета гордумы, его примут в первом чтении на общем заседании депутатов.

ИА REGNUM напоминает, что 30 ноября депутаты Рязанской областной думы приняли в первом чтении бюджет области на 2017 год. Он пока запланирован без дефицита. Расходы и дохода равны, они составляются 39,865 млрд рублей.