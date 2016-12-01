Ставрополь, 1 декабря, 2016, 15:28 — ИА Регнум.



skeeze Заснеженная дорога

В Ставропольском крае крупную аварию с участием пяти автомобилей спровоцировала буксировка легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

По предварительной версии ГИБДД, сломалась машина «Шкода Октавия», и ее буксировал на трассе «Ставрополь — Батайск» автомобиль «Ауди» к месту проведения ремонта. Машину буксировали на гибкой сцепке, однако ее вынесло на встречную полосу, где она серьезно столкнулась с рейсовым автобусом «Неоплан».

Водители автомобилей, следовавших за «Шкодой», попытались резко затормозить. Однако на скользкой дороге под снегопадом машине МАЗ это сделать оказалось непросто, и она врезалась во впереди идущие «Хендай Соната» и «Лада Калина».

«Шкоду Октавия» серьезно повредило при столкновении. Водитель машины получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

В ГИБДД отметили, что он не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило последствия аварии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла 1 декабря в 11:17 в Изобильненском районе на трассе «Ставрополь — Батайск». В аварии участвовали пять транспортных средств: пассажирский автобус «Неоплан» маршрута Ставрополь — Москва, грузовая фура и три легковых автомобиля. Пассажиры «Неоплана» не пострадали. Их пересадили в попутный транспорт и отправили в Ставрополь.