Ярославль, 1 декабря, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не дала заключение на поправки депутатов муниципалитета в проект бюджета на 2017 года. Документ должен обсуждаться на очередном заседании муниципалитета 7 декабря. Депутаты хотели обсудить с исполнительной властью свои предложения в проект бюджета на заседании профильной комиссии, однако диалога не получилось, так как мэрия не сформировала свою позицию по ним. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в представительном органе власти города.

City-yaroslavl.ru Депутаты муниципалитета Ярославля

Депутаты подготовили всего 3 крупные поправки, предполагающие увеличение финансирования социальной сферы (на 33,5 млн), общественного транспорта (на 124 млн) и ремонт трамвайных переездов (29 млн).

Вопрос о бюджете включен в повестку дня предстоящего заседания муниципалитета. При этом депутаты считают необходимым проговорить с мэрией все спорные моменты по поправкам и добиться максимального соблюдения своих предложений. Тем более, как отмечают сами депутаты, свои пожелания им также пришлось сильно скорректировать.

Следовательно, комиссии придется снова собраться, чтобы обсудить как депутатские поправки, так и предложения мэрии, чтобы прийти к компромиссу.

«Думаю, по поправкам еще будут уточнения, в том числе и у мэрии. Но что касается моих поправок — то они достаточно скромные, я наступила на горло собственной песне, и о балалайках уже и речи не идет. Между тем, мы должны соблюдать баланс. А то говорим, что у нас бюджет социально ориентированный, но при этом спортшколе, которая стрельбой занимается, не даем денег на пули. Надо садиться с мэрией и путем взаимного давления находить решение», — отметила депутат Вера Никольская.

Члены комиссии попросили мэрию представить заключение в понедельник, 5 декабря. Внеочередное заседание комиссии состоится на следующий день. При этом поправки мэрии депутаты приняли пакетом, поинтересовавшись только, не ухудшают ли они положение в социальной сфере.

«Нет, не ухудшают», — уверил директор департамента финансов мэрии Андрей Данц.