Улан-Удэ, 1 декабря, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Бурятии подвели итоги пожароопасного сезона 2016 года. Как сегодня, 1 декабря, сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), в этом году в регионе было зарегистрировано 623 пожара (1574 — в 2015 году). Площадь, пройденная огнем, составляла порядка 151 тыс. га (900 тыс. га — в 2015 году).

Temvremenem.me Лесной пожар

По данным РАЛХ, доля крупных лесных пожаров от общего количества составила 21,9% (126 пожаров). Эта цифра уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4%. Средняя площадь одного пожара — 251,3 га (снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 42,4% — с 592га).

Наименее горимыми по итогам этого года признаны Окинский, Закаменский, Джидинский районы Бурятии, где зарегистрировано не более трех пожаров за весь сезон. Наиболее горимые — Муйский, Баунтовский, Хоринский, Еравнинский, Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкальский районы.

Основными причинами возникновения лесных пожаров в ведомстве назвали человеческий фактор и сухие грозы. Неосторожное обращение с огнем привело к лесным пожарам в 83% случаев. Сухие грозы стали причиной 17% случаев лесных пожаров.

Напомним, с 6 мая по 15 августа в лесах республики действовал режим чрезвычайной ситуации.

К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также за нарушение действия особого противопожарного режима привлечено 798 человек. Сумма наложенных штрафов превысила 3,3 млн рублей.

В Республиканском агентстве лесного хозяйства подчеркнули, что в Бурятии сейчас идет подготовка к пожароопасному сезону 2017 года: «Формируется сводный план тушения лесных пожаров на территории РБ, ведется работа по подготовке лесопожарной техники и оборудования к следующему году, заключению соглашений и договоров на тушение лесных пожаров с лицами, использующими леса, подготавливается необходимая нормативно-правовая база».

Из республиканского бюджета потратили 29,5 млн руб. на покупку трех лесопожарных тракторов, двух тралов, одной автоцистерны, одного вахтового автобуса, противопожарного оборудования.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, лесопожарный сезон в Бурятии был закрыт в конце октября. Особый противопожарный режим отменили с 31 августа.

Несмотря на то, что РАЛХ отчиталось о значительном сокращении количества и площадей лесных пожаров, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик ранее раскритиковал работу региональных властей по борьбе с лесными пожарами в Бурятии и Иркутской области.

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Он подчеркнул, что в Бурятии региональная комиссия по ЧС со значительным опозданием приняла решение о введении режима ЧС, «что привело к увеличению затрат на тушение пожаров». Что касается Иркутской области, местное агентство лесного хозяйства преждевременно закрыло лесопожарный сезон в трех лесничествах, что стало причиной задымления ряда населенных пунктов области.