Ярославль, 1 декабря, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Бюджет Ярославля теряет доходы от аренды земли и приватизации муниципального имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте финансов мэрии города.

ИА REGNUM Мэрия Ярославля

Продажи муниципальной недвижимости на торгах практически встали. Как отметил директор департамента Андрей Данц на заседании постоянной комиссии муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике, за 9 месяцев этого года на торги было выставлено 183 объекта общей стоимостью 2 млрд рублей. Продано лишь 32 объекта на 142 млн рублей.

«Основные факторы, негативно влияющие на пополнение доходной части бюджета, это оспаривание в судах кадастровой стоимости объектов и низкий спрос на аренду земли и приватизацию муниципального имущества», — отметил, выступая перед депутатами, Андрей Данц.

В целом приватизация муниципальной собственности принесла бюджету Ярославля по итогам 9 месяцев года 311, 3 млн руб. В эту сумму входят и продажи по так называемому преимущественному праву выкупа без торгов. Этот показатель сопоставим с уровнем прошлого года, констатируют в департаменте финансов мэрии города.

По итогам 9 месяцев поступления в городскую казну от аренды земли и от продажи права на заключение договоров аренды составили 548, 8 млн руб. Это на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Доходы от аренды муниципального имущества составили 59,6 млн рублей — 45,9% к плановым показателям ‑ и уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 15,6%. Причиной этого в департаменте финансов мэрии Ярославля называют рост дебиторской задолженности по арендной плате и отсутствие новых договоров аренды.

При этом доходы от продажи муниципальной земли выросли на 2,3%. По истечении сентября они пополнили бюджет Ярославля почти на 63 млн рублей. В мэрии отмечают, что этот рост достигнут за счет реализации земли, предоставленной для комплексного освоения в целях жилищного строительства.