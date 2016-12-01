Вашингтон, 1 декабря, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Известный лингвист, публицист и философ Ноам Хомский назвал избранного президента США «невежественным обидчивым человеком, страдающим манией величия», не обладающим четкой позицией и усилившим позиции неонацистов по всему миру, сообщает Al-Jazeera.

DonkeyHotey Дональд Трамп

В своем интервью он дал неутешительную оценку способности Трампа управлять страной, а также обрисовал мрачную картину нестабильности, которая ждет США после его прихода в Белый дом.

«Он, без сомнения, вне спектра. Никогда не было кого-то, кто был бы на него похож», — отметил лингвист. «В области политической деятельности у него нет никакого опыта. Он никогда не занимал государственных должностей. Никогда не придерживался той или иной политической стороны».

«Он, по сути, шоумен», — подчеркнул Хомский, который на протяжении десятилетий критикует президентов США.

По словам ученого, Трамп — «невежественный обидчивый человек, страдающий манией величия». Он представляет «большее зло», чем бывшая первая леди США Хиллари Клинтон.

«Голосуешь ли ты против большого зла, даже если тебе не нравится другой кандидат? Ответ на этот вопрос — да», — ответил он на вопрос о тех гражданах США, которые отдали свои голоса третьему кандидату или остались дома.

«Если у тебя есть хоть малейшее понимание морали, ты захочешь не дать злу прийти к власти», — добавил он. «Мне вообще не нравилась Клинтон, однако её позиции были намного лучше, чем Трампа по любому вопросу, который мне только приходит в голову».

«Я бы не стал сравнивать это [ситуацию в США] с Веймарской республикой», — заметил он. «Гитлер был искренним и преданным идеологом. Трамп не такой. Он не следует ни одной известной идеологии, кроме как служению себе».

Более того, считает Хомский, избрание Трампа стало поводом оживиться неонацистам не только в США, но по всему миру.

«Если посмотреть на реакцию ЕС, каждый крайне правый, ультранационалист и неонацист с радостью воспринял его победу и подумал, она поможет ему. Пока не известно, пойдет ли он в эту сторону», — заявил он.

Напомним, одними из первых Дональда Трампа с победой на выборах поздравили политики правого толка ЕС, такие как лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.