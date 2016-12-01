Екатеринбург, 1 декабря, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил сдержанный оптимизм, им были зафиксированы достигнутые успехи и обозначены горизонты на ближайшую и долгосрочную перспективу во внутренней и внешней политике. Такое мнение высказал политолог, член общественной палаты Свердловской области Анатолий Гагарин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Политолог отметил деликатный тон, выдержанный президентом в своём послании. По мнению Анатолия Гагарина, Владимир Путин очень сдержанно, не занимая ничью сторону, высказался по самым острым темам, которые порой раскалывают общество. «Одним из основополагающих мотивов выступления было единение и примирение народа», — подчеркнул политолог.

По его словам, процитированное Владимиром Путиным высказывание философа Алексея Лосева о том, что историю надо принимать такой, какой она есть, особенно ярко подчёркивает эти мотивы. В частности, Анатолий Гагарин считает, что вопрос об открытии советских архивов не должен иметь задачи «свести счёты», а наоборот, должен дать знание об истории страны.

Другой важный вопрос, который, по мнению политолога, озвучил президент в своём послании — вопрос о справедливости, без которой наше общество и страна не сможет развиваться. «Главная задача на сегодняшний день — это сохранение многообразия нашего общества, приумножение богатства государства и каждого гражданина», — заявил Анатолий Гагарин.

Он подчеркнул, что высказанная Владимиром Путиным ориентация на страны Востока, такие как Китай и Индия — это констатация наших успехов, которые выражаются в увеличении туристического потока, экономических и культурных связях с этими странами. А вот то, что президент в своём послании умолчал о странах Запада, по мнению Анатолия Гагарина, является правильной позицией. «Своеобразный «тайм-аут» взятый в отношениях России и Запада вызван в первую очередь действиями западных стран. И теперь мы ждём от наших партнёров первого шага. И мы не должны давать им авансов до того как не получим внятного ответа», — подытожил политолог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 1 декабря президент России Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному собранию, в котором обозначил основные достижения во внутренней и внешней политике, экономическом и социальном положении государства, а также определил дальнейшие перспективы развития.