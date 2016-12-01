Мурманск, 1 декабря, 2016, 14:25 — ИА Регнум.



Dennis Skley Символ борьбы с ВИЧ

За 11 месяцев текущего года на территории Мурманской области выявлен 371 носитель вируса иммунодефицита, что на 36 человек больше, чем за сравнительный период прошлого года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на специальной пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом в Мурманске заявил врач-инфекционист ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» Вячеслав Ванюков.

«В прошлом году за аналогичный период было выявлено 335 человек, — отметил Ванюков. — За весь период наблюдения число заболевших ВИЧ-инфекцией в целом по области составило 5851 человек. Из них умерло 952 человека, что составляет 16,3% от общего числа ВИЧ-инфицированных. Территорией с наиболее высокими показателями поражённости населения ВИЧ-инфекцией традиционно остаётся Кандалакшский и Кольский районы, а также город Мурманск».

По словам врача-инфекциониста, если в целом по области носителем вируса является каждый 170 житель, то в Мурманске болен каждый 140 житель.

«Это данные официальной статистики, — подчеркнул Ванюков. — Но стоит учесть и тот факт, что ежегодно обследуется на ВИЧ не более 25% от общего числа населения Мурманской области. Соответственно, 75% остальных жителей не знают о своём ВИЧ-статусе. Таким образом, реальные цифры заболеваемости ВИЧ-инфекцией могут отличаться».

По данным специалистов, основным путём заражения ВИЧ-инфекцией в 2016 году остаётся половой. «62% заразились ВИЧ при незащищённых половых контактах», — сообщил сотрудник Центра специализированных видов медицинской помощи. В то же время, у 25% ВИЧ-инфицированных фактором риска стало употребление наркотиков инъекционным способом.

«Статистика не очень хорошая, жаль, — прокомментировала данные врач акушер-гинеколог ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» Людмила Герасименко. — И, самое главное, мне очень жаль тех молодых людей, которые не обследуются, которые не знают. Не имеет смысла закрывать глаза. Рано или поздно болезнь о себе заявит. Это гораздо хуже, когда инфекция скажет о себе поздно. Когда будут поражены органы, когда система жизнеобеспечения будет нарушена. И, конечно, желательно, чтобы у нас в стране было что-то принято таким образом, чтобы люди были обязаны хотя бы раз в год, ну раз в два года проходить тест на ВИЧ-инфекцию».

Напомним, по последним данным Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией в мире, составляет около 40 миллионов человек. Как сообщало ИА REGNUM, из них почти половина (17,1 млн человек) не знают о своем ВИЧ-статусе, а около 22 млн, в том числе 1,8 млн детей, не имеют доступа к лечению.