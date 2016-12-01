Москва, 1 декабря, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара и евро к рублю на 2 декабря снизились по сравнению с предыдущим показателем, говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Евро установлен на отметке в 67,6162 рубля, он опустился на 1,7255 рубля. Доллар США вырос к рублю на 1,5575 копейки — до 63,6807 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам доллара и евро к рублю, уменьшилась по сравнению с прошлым показателем на 1,6331 копейки — до 65,4517 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, биржевой курс доллара на открытии торгов снизился до 63,80 рубля, евро — до 67,80 рубля. Рост курса российский валюты происходит на фоне подорожания нефти, которое в свою очередь, происходит после принятого на саммите ОПЕК решения о сокращении объёма добычи чёрного золота.