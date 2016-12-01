«Человеческий капитал — лейтмотив всего послания Владимира Путина»
Москва, 1 декабря, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Тема человеческого капитала и его развития стала лейтмотивом послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил декан факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» Андрей Шутов.
«Это послание ориентировано на человеческий капитал. Это лейтмотив всего послания — то, что является очень важным акцентом», — заявил Шутов.
Справедливости и отношение к простому человеку со стороны элит и со стороны государства позиционировалась в речи президента как важнейшая предпосылка для развития общества в целом, отметил политолог. «Логика послания такая, что отталкиваясь от человеческого капитала, от того, чтобы в обществе была справедливая обстановка и уважительное отношение к людям — это всё станет тем движком, который будет развивать самые различные сферы: и культуру, конечно же, и социальную сферу, и экономику», — пояснил он.
«Акцент президента на этих проблемах, безусловно, является новаторским акцентом. Это то, что выгодно отличает (это выступление от предыдущих)», — считает Шутов.
Вместе с тем противопоставлять нынешнее послание президента предыдущим было бы неправильно — все они лежат в единой логике, и сегодня президент подводил итоги тех инициатив, которые были заложены в предыдущие годы. Например, это касается темы развития IT-технологий, указал декан факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова.
«Если раньше это была какая-то нулевая отметка, то теперь благодаря развитию наших отечественных производств мы уже экспортируем IT-технологии на более 5 млрд долларов», — отметил эксперт.
«В посланиях есть определённая логика, и эта логика как раз иллюстрирует то, чем завершил (своё выступление) президент. Он сказал, что те задачи, которые поставлены им — это повестка развития общества, государства, общественных институтов. Это то, что главное в этом послании», — подытожил Шутов.
Напомним, что президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в первый день декабря. Основные темы выступления главы государства касались вопросов единства нации, внутренней политики и развития экономики.