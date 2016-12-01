Москва, 1 декабря, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Тема человеческого капитала и его развития стала лейтмотивом послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил декан факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» Андрей Шутов.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Это послание ориентировано на человеческий капитал. Это лейтмотив всего послания — то, что является очень важным акцентом», — заявил Шутов.

Справедливости и отношение к простому человеку со стороны элит и со стороны государства позиционировалась в речи президента как важнейшая предпосылка для развития общества в целом, отметил политолог. «Логика послания такая, что отталкиваясь от человеческого капитала, от того, чтобы в обществе была справедливая обстановка и уважительное отношение к людям — это всё станет тем движком, который будет развивать самые различные сферы: и культуру, конечно же, и социальную сферу, и экономику», — пояснил он.

«Акцент президента на этих проблемах, безусловно, является новаторским акцентом. Это то, что выгодно отличает (это выступление от предыдущих)», — считает Шутов.

Вместе с тем противопоставлять нынешнее послание президента предыдущим было бы неправильно — все они лежат в единой логике, и сегодня президент подводил итоги тех инициатив, которые были заложены в предыдущие годы. Например, это касается темы развития IT-технологий, указал декан факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова.

«Если раньше это была какая-то нулевая отметка, то теперь благодаря развитию наших отечественных производств мы уже экспортируем IT-технологии на более 5 млрд долларов», — отметил эксперт.

«В посланиях есть определённая логика, и эта логика как раз иллюстрирует то, чем завершил (своё выступление) президент. Он сказал, что те задачи, которые поставлены им — это повестка развития общества, государства, общественных институтов. Это то, что главное в этом послании», — подытожил Шутов.

Напомним, что президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в первый день декабря. Основные темы выступления главы государства касались вопросов единства нации, внутренней политики и развития экономики.