Москва, 1 декабря, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подтвердил приверженность государства универсальным принципам справедливости, уважения и доверия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил парламентским журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Ключевое положение послания президента России — подтверждение приверженности России универсальным принципам справедливости, уважения и доверия, которые наша страна последовательно отстаивает во внешней и внутренней политике», — сказал парламентарий. «Эти принципы, а также гражданское единство и солидарность, забота об общественных интересах, востребованность и уважение к людям — сегодня наиболее важны для развития страны», — подчеркнул спикер Госдумы.

Это послание президента — первое для депутатов Государственной думы VII созыва, избранных в сентябре 2016 года. «Важно, что президент отметил рост роли Государственной думы как представительного органа власти, в том числе, в результате возращения по его инициативе смешанной системы выборов в Госдуму, укрепление авторитета законодательной власти, который необходимо подтверждать делами», — сказал Володин.

Госдума, депутаты осознают эту свою роль и понимают ответственность, заверил он. Уже принят президентский законопроект, который усиливает уголовную ответственность правоохранителей за фабрикацию уголовных дел: о необходимости ускорения его вступления в силу говорил в послании президент, в ближайшее время он должен быть одобрен и Советом Федерации.

Кроме того, принят ряд поправок в закон об НКО, которые конкретизируют меры поддержки социально ориентированных НКО, конкретизируется статус НКО — исполнителей общественно полезных услуг. Госдума продолжит совместно с правительством, Общественной палатой, общественными организациями и иными структурами гражданского общества работу по совершенствованию законодательства об НКО, по развитию волонтерства, подчеркнул Володин.

Кроме того, в рамках Года экологии будет уделено особое внимание природоохранной проблематике, тематике защиты животных, борьбе с загрязнениями территорий, указал он.

«Парламент продолжит делать все необходимое для развития экономики и модернизации ее структуры, улучшения делового климата в стране, реализации задач, которые вытекают из Стратегии научно-технологического развития России», — заявил Володин. «Госдума примет активное участие в обсуждении вопросов настройки налоговой системы. Будут приняты все необходимые решения для реализации задач приоритетных проектов развития, прежде всего в социальной сфере — в здравоохранении, в частности, развитие телемедицины, образовании», — заверил он. «Депутаты уделят особое внимание и вопросам развития финансового рынка в целях улучшения кредитования реального сектора экономики», — добавил спикер Госдумы.

Кроме того, он указал на то, что В Госдуме на системном уровне будет организована работа по реализации положений ежегодных посланий президента России — образована соответствующая постоянная рабочая группа на пятилетний период, на весь срок полномочий Госдумы. «Группа будет готовить аналитические и иные материалы о ходе реализации президентских посланий на ежеквартальной основе. Это даст возможность своевременно отслеживать ситуацию с исполнением поручений из Посланий, готовить необходимые законопроекты в комитетах Госдумы», — подчеркнул он.