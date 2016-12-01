Калуга, 1 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. 56-летний депутат Виктор Гриб сегодня, 1 декабря, на заседании сессии областного парламента тайным голосованием был избран на должность председателя Законодательного собрания Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Zskaluga.ru Председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Гриб

Поблагодарив коллег за оказанное доверие, Виктор Гриб подчеркнул: «В Законодательном собрании работают депутаты, неравнодушные к судьбе региона и его жителей. Мы единая команда и наша задача сделать область еще лучше и комфортнее для проживания. Общими усилиями мы достигнем этой цели».

Виктор Гриб закончил Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-физический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. По специальности инженер-физик и экономист. Трудился в должности генерального директора, а также генерального конструктора АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт».

С 2003 года Гриб неоднократно избирался в состав представительных органов Жуковского района. С 2011 года являлся главой муниципального образования «Жуковский район».

Напомним, бывший спикер областного парламента Николай Любимов был избран депутатом Государственной Думы РФ.