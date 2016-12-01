Афины , 1 декабря, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Афинах в центре города прогремел взвыв, один человек погиб, шестеро пострадали, сообщает Riknews.

Niklas Freidwall Взрыв

Взрывное устройство сработало в кафе. По предварительным данным, погибла 38-летняя женщина.

В больницы города доставлены шесть раненых. Мощный взрыв повредил соседние магазины и дома, а также припаркованные автомобили и мотоциклы.

Место происшествия оцеплено полицией, причины инцидента выясняются.