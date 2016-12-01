Самара, 1 декабря, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Общий объем финансирования мероприятий к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей, в том числе: средства федерального бюджета — 14,5 млрд (все они предусмотрены для реализации мероприятий в части капитального строительства), из бюджета Самарской области — 21,9 млрд, внебюджетные источники — 10,3 млрд, такие данные предоставил Минстрой региона, сообщает ИА REGNUM.

macblack Футбол

Для успешного проведения чемпионата в приоритете, помимо строительства стадиона «Самара-Арена», строят объекты, которые обеспечат комфорт и безопасность участников матчей и гостей, отметило руководство Минстроя области. Так, рядом с «Самара Ареной» появятся пожарное депо на шесть машино-выездов, здание МВД, автовокзал и разворотное кольцо трамвая.

Также начнется строительство Агропарка и планировка территории технополиса «Гагарин-центр». В будущем на территории планируется, помимо наукограда, разместить ледовый дворец, велотрек, дворец водных видов спорта и множество других объектов, включая гостиничный и выставочный комплексы.

«От транспортного узла до стадиона на участке «последней мили» (в Самаре это расстояние около 900 метров), которую все прибывающие на матч болельщики должны будут пройти пешком, будет реализована специальная оформительская концепция, — сообщил главный архитектор региона Анатолий Баранников. — Сейчас проект находится на рассмотрении. Его основная идея — обратный отсчет, подобный тому, что делается при запуске ракеты. У нас каждая следующая цифра будет обозначать очередную 100-метровую отсечку. Отсчет от девяти до одного будет повышать ожидание приближающихся к стадиону».

Кроме арт-объектов на пути к стадиону обустроят спортивные площадки, появятся скамейки для отдыха и информационные тумбы.

По словам главы самарского Минстроя Алексея Гришина, в ближайшее время планируется завершить строительство камеры съезда на станции «Алабинская» и открыть в 2017 году участок улицы Ново-Садовой от улицы Первомайской до улицы Полевой для движения автотранспорта. В 2017 году приступят к проектированию трех станций второй ветки. Она будет соединять Хлебную площадь и Центральный автовокзал. На проектирование и строительство Самарской подземки на три года предусмотрено 1,5 млрд рублей, большая часть средств — около 740 млн — на 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время своего визита в Самару 23 ноября заместитель председателя правительства РФ Виталия Мутко заявил: «Концепция подготовки Самары к мировому первенству включает в себя 82 мероприятия, 18 из которых реализовываются по федеральной программе. По всем этим направлениям ведется серьезная работа, практически все объекты включают в себя социальную, инженерную инфраструктуру. Чемпионат послужит толчком для развития региона».

Читайте также: Зачем Мутко привез в Самару Минниханова?