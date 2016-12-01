Москва, 1 декабря, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские налогоплательщики смогут рассчитывать на получения социального налогового вычета по НДФЛ при добровольном страховании жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента РФ.

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«Федеральным законом налогоплательщикам предоставляется право на получение у работодателей социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни до окончания налогового периода по налогу на доходы физических лиц при условии подтверждения такого права налоговым органом», — сообщили в пресс-службе.

Уточнятся, что принят закон Государственной думой 16 ноября, 29 ноября — одобрен Советом Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин заявил, что в России необходимо произвести настройку налоговой системы с участием деловых объединений, чтобы сделать льготы адресными.