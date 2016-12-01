Москва, 1 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Десятилетия, прошедшие после окончания «холодной войны», пропали даром. Об этом заявил сегодня, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Он напомнил собравшимся, что наша страна сталкивается с попытками внешнего давления. «Мы не ищем врагов, нам нужны друзья, — подчеркнул глава государства, — но мы не допустим ущемления своих интересов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Россия, отметил Путин, искренне готова принимать участие в решении мировых и региональных проблем, там, где это участие оправданно. «Наша страна, — заявил он, — выступает за безопасность и возможность развития для всех государства, а не только для избранных». Россия хочет самостоятельно распоряжаться своей судьбой и строить свое будущее без непрошенных советов, подчеркнул президент.