Сочи, Краснодарский край, 1 декабря, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В городе Сочи произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По информации отдела пропаганды ОГИБДД курорта, авария случилась накануне вечером, 30 ноября, на улице Транспортной в Хостинском районе.

Gellinger Автомобиль, пострадавший в аварии

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Предполагаемым виновником стал местный житель. Молодой человек на автомобиле «ГАЗ-3302» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Nissan Qashqai. Иномарка от удара въехала в при­пар­ко­ван­ный ав­то­мо­биль той же марки и модели. Дальше получился так называемый «классический паровоз». Nissan столкнулся в при­пар­ко­ван­ный «ВАЗ-21 099», последний совершил наезд на ав­то­мо­биль Chevrolet Cobalt.

Без пострадавших не обошлось. Травмы получили двое маленьких пассажиров Nissan Qashqai. Это дети трех и семи лет. В дорожной полиции отметили, что последствия могли быть более серьезные. Детей спасло то, что они находились в детских креслах и были пристегнуты.

Дорожные полицейские разбираются в обстоятельства аварии.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении ГИБДД, за прошедшие сутки в Краснодарском крае было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в них три человека погибли и 27 человек пострадали. Из-за несоответствия скорости произошло шесть аварий, в них три человека погибли и девять пострадали. Пешеходы нарушили правила дорожного движения 186 раз. Также выявлено 33 случая управления транспортными средствами в состоянии опьянения.