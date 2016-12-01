Алушта, Крым, 1 декабря, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Следственный комитет разыскивает деньги, которые подрядная организация получила в качестве аванса для строительства модульного детского сада на 100 мест в Алуште. Детский сад так и не был построен. Договор с подрядчиком заключил бывший начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства алуштинской администрации — против него возбуждено уголовное дело за получение взятки и злоупотребление служебными полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Mezenmir Деньги

По данным правоохранителей, в октябре 2015 года подозреваемый подписал платежные поручения, в соответствии с которыми на расчётный счет строительной фирмы — в счет аванса по муниципальному контракту — было перечислено более 20 млн рублей. Деньги выделялись из федерального бюджета на строительство модульного детского сада по программе «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013−2020 годы».

«До настоящего времени фирма так и не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту, не только не осуществив поставку модульного детского сада в установленные контрактом и дополнительными соглашениями сроки, но и не предоставив его проект, — сообщили в Следкоме. — Таким образом, действия подозреваемого повлекли тяжкие последствия в виде отчуждения из муниципального бюджета более 20 млн рублей и невозможности для 100 детей, стоящих в очереди, на посещение дошкольных образовательных организаций города Алушты».

Кроме того, в правоохранительных органах уверены, что задержанный экс-чиновник «получил от предпринимателя 100 тысяч рублей для содействия в заключении в будущем договоров на проведение строительных работ на территории города Алушты».

«В ходе проведения совместных мероприятий с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю подозреваемый был задержан в порядке ст.91 УПК РФ», — проинформировали в Следственном комитете.

Бывшего чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 2 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»).

В сети появилось видео задержания подозреваемого в совершении преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым обратился за помощью в правительство РФ с просьбой помочь построить модульные детские сады в республике на 10 тысяч мест в 2017 году, поскольку на полуострове детских садов сильно не хватает, особенно в регионе Большой Ялты и в Симферополе.