Москва, 1 декабря, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Москва настроена на сотрудничество с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Отношения можно нормализовать, строя их на равноправной основе. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе традиционного ежегодного послания к Федеральному собранию сегодня, 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе», — заявил Путин.

Основания для стремления к сотрудничеству есть и у Москвы, и у Вашингтона. «Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира», — сказал он.

По словам президента, обе державы несут ответственность в сфере обеспечения международной безопасности. Стратегический паритет необходим.

«Хотел бы подчеркнуть, что попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Трамп во время телефонных переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что он с большим оптимизмом смотрит на перспективы развития сотрудничества Вашингтона и Москвы.