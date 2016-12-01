Владимир, 1 декабря, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Разработать дорожную карту по оптимизации «Владимирпассажиртранса», в которой бы предусматривали бюджетные субсидии и регулирование стоимости проезда в троллейбусах, предложили депутаты владимирского городского совета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета, депутаты отказались от идеи оставить город без электротранспорта. Однако ситуация, в которой оказались троллейбусы, остается тяжелой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

В 2016 году из городского бюджета на работу «Владимирпассажиртранса» было выделено менее 47 млн рублей. По мнению депутатов, это мало. К примеру, в Иваново ежегодно на троллейбусы выделяется почти 200 млн рублей.

По словам председателя комитета по жизнеобеспечению горсовета Николая Толбухина, необходимо провести детальный анализ деятельности муниципального предприятия. После этого необходимо составить единую методику расчета затрат и обоснования бюджетных дотаций.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на сентябрь 2016 года, долг «Владимирпассажиртранса» перед «Владимирскими коммунальными системами» составил более 35 млн рублей. Тогда сообщалось, что решение может быть озвучено уже в декабре 2016 года, однако только сейчас началось обсуждение проблемы.