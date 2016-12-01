Киев, 1 декабря, 2016, 13:41 — ИА Регнум. На юге Украины в рамках учений успешно прошли ракетные стрельбы. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко, передает 1 декабря телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Уже сейчас пришли первые сообщения об успешных пусках, которые были проведены сегодня утром. В этих учениях также принимает участие боевая и транспортная авиация, подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск. Хочу отметить, что пуски проходят в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, в полном соответствии с международным правом», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в учениях с ракетными стрельбами в районе Крыма будет задействована также беспилотная авиация и зенитные ракетные комплексы «С 300».

Как сообщало ИА REGNUM, Киев без согласования с Москвой издал авиационное уведомление (НОТАМ), объявлявшее опасными зонами часть воздушного пространства Крыма в связи с намеченными на 1 и 2 декабря ракетными стрельбами в районе «полетной информации» «Симферополь».

С российской стороны последовала реакция, в частности, Минобороны направило Киеву ноту протеста. Силы противовоздушной обороны в Крыму были переведены в усиленный боевой режим. В ночь на 1 декабря Киев опубликовал новый НОТАМ, в соответствии с которым координаты опасных для полета зон смещены к западу от российских территориальных вод.