Москва, 1 декабря, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила простой человечный, гуманистический язык послания президента России Федеральному собранию, но с новой постановкой задач.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Поставлены конкретные задачи не только для министерств и ведомств, но и законодателей», — сказала сенатор в интервью телеканалу «Россия-24».

«Послание не только Федеральному собранию, это послание обращено к гражданам страны, бизнесу, региональным элитам», — отметила она.

«Я считаю очень важным, что большая часть послания была посвящена внутренней повестке, и в этой части сделан акцент на развитие экономики, поставлены приоритеты, на которые на обратить внимание, чтобы повысить конкурентность экономики», — подчеркнула Матвиенко.

«Я бы сказала простой человечный язык, гуманистический язык послания, президент говорил о вечных темах — образование, здравоохранение, но с постановкой задач, а как мы дальше будем совершенствовать систему образования, здравоохранения», — сказала спикер Совфеда.