Москва, 1 декабря, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Российское правительство должно не позднее мая разработать план развития экономики, который гарантирует выход на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 19−20 годов. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе традиционного ежегодного послания к Федеральному собранию сегодня, 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Поручаю правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 19−20 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия окрепла в испытаниях, которые выпали на её долю в последние годы. «Преодолевая трудности, мы создали базу для движения вперёд. Мы не углубились в мелочи текущего дня, не занимались проблемой выживания — мы думали над повесткой развития и обеспечили её», — сказал он.