Лондон, 1 декабря, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Великобритания рассмотрит вопрос о внесении платежей в Европейский Союз после того, как покинет блок в обмен на доступ к рынкам ЕС, заявил министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис, сообщает 1 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«Главным критерием здесь является то, что мы получаем наилучшую возможность доступа для наших товаров и услуг на европейский рынок», — сказал Дэвис.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в ЕС, на котором 52% жителей островного государства заявили о желании выхода из Евросоюза.

На данный момент страна находится в ситуации, названной Brexit (от слов «Britain» и «Exit»), правительство Терезы Мэй ведет тяжелые переговоры как внутри страны, так и со странами — членами ЕС о процессе «развода» с Евросоюзом.